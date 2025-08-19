Neuer Harry Potter: Das bedeutet es Dominic McLaughlin

Dominic McLaughlin hat die wohl beeindruckendste Rolle seines jungen Schauspiellebens ergattert: In der neuen Harry Potter-Serie schlüpft der elfjährige Schotte in die Rolle des berühmten Zauberschülers mit der Blitznarbe. Die Serie, die aktuell in Großbritannien gedreht wird, soll den Fans eine detaillierte Adaption der sieben Romane von J.K. Rowling (60) bieten. In einem Interview mit BBC zeigte sich Dominic, der sich selbst als großen "Harry Potter"-Fan bezeichnet, begeistert und nannte die Rolle "einen Traum". Besonders die ikonische Schuluniform zu tragen, habe sich für ihn surreal angefühlt.

Auch beim Edinburgh Film Festival zeigte der Nachwuchsdarsteller seine sympathische Seite. Dort wurde Dominic von dem YouTuber Scottish Geek Guy gefragt, welche Rolle er in einem zukünftigen "Harry Potter"-Reboot am liebsten übernehmen würde. Schmunzelnd erklärte er, dass er sich dann Albus Dumbledore vorstellen könnte. "Das hängt davon ab, ob meine Haare bis dahin weiß geworden sind", erklärte der Jungschauspieler. Allerdings würde ihn auch eine ganz andere Figur reizen: "Voldemort wäre auch spaßig." Die Besetzung der aktuellen Serie ist dagegen schon großteils bekannt: John Lithgow (79) wird als Dumbledore zu sehen sein, während Nick Frost (53) den liebenswerten Hagrid spielt. Der Start der ersten Staffel ist für 2027 geplant.

Für Dominic, der bislang eher abseits des großen Rampenlichts stand, beginnt mit dieser Rolle ein völlig neues Kapitel. Der junge Schauspieler wächst aktuell in Schottland auf und hat schon früh eine Begeisterung für die "Harry Potter"-Welt entwickelt – lange bevor er davon träumen konnte, selbst in die Rolle des berühmten Zauberschülers zu schlüpfen. Neben Dominic übernimmt Arabella Stanton die Rolle der Hermine, während Alastair Stout als Ron zu sehen sein wird. Dominic bleibt jedenfalls bodenständig und wirkt trotz der großen neuen Aufgabe völlig unbeschwert – bereit, die Herzen der Potter-Fans für sich zu gewinnen.

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

ActionPress/SIPA PRESS Michael Gambon als Dumbledore in "Harry Potter und der Gefangenen von Azkaban" (2004)

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

