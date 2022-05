Sie haben endlich "Ja" gesagt! Im September 2020 schockierte James Lafferty (36) viele seiner Fans mit der Nachricht, dass er nicht nur vergeben ist, sondern sich sogar verlobt hat. Ihre Beziehung halten sie normalerweise aus der Öffentlichkeit raus. Über ein Jahr nach ihrer Verlobung wurde nun bekannt: Der One Tree Hill-Darsteller und seine Partnerin, Alexandra Park (33), sind offiziell in den Hafen der Ehe eingefahren.

Auf Instagram bestätigte eine Freundin der "The Royals"-Schauspielerin ihre Hochzeit. "Unser Parky wurde Lafferty-iert", schrieb sie am Donnerstag zu Schnappschüssen von den Vorbereitungen der Braut und der Feier mit Freunden des Pärchens. Ihre Freundin Hatty Preston gab damit auch den Ort der Trauung preis. James und Alexandra haben in Oahu auf Hawaii geheiratet.

Laffertys ehemaliger One Tree Hill-Kollege Stephen Colletti (36) war ebenfalls in der Stadt, wie aus einem Instagram-Foto hervorgeht, das sein Freund Adam Reilly bereits am Montag teilte. Auch Co-Schauspieler der 33-Jährigen aus ihrer Royals-Zeit waren bei den Feierlichkeiten mit von der Partie. Wie die Fotos zeigen, feierten Tom Austen und Merritt Patterson (31) auch auf der Tanzfläche mit dem Brautpaar.

