Ein bisschen Drama, ein bisschen Liebe und ganz viele Intrigen: "One Tree Hill" war eine der Serien in den 2000er-Jahren. Welches Teenie-Mädchen hatte sich nicht in Lucas oder Nathan verliebt? Wer wollte nicht auch so sein wie Peyton oder Brook? Alle haben mitgefiebert, wer mit wem zusammen kommt und hoffentlich irgendwann glücklich wird. Doch was machen die einstigen Serien-Stars heute?

Chad Michael Murray

Der Lucas-Scott-Darsteller ist auch nach der "One Tree Hill"-Zeit ein erfolgreicher Schauspieler. In seinem neuesten Film – "Survive the Night" (Startdatum: 22.05.2020) – spielt er eine der Hauptrollen neben Bruce Willis (65). Ansonsten konzentriert er sich vor allem auf seine Familie: Mit seiner Ehefrau Sarah Roemer (35) hat er zwei Kinder, die er über alles liebt, wie seine Instagram-Biografie verrät: "Stelle Gott und die Familie an erster Stelle, der Rest ergibt sich dann von selbst."

James Lafferty

Bei OTH spielte er den Basketball-Star Nathan Scott, der besonders in den ersten Staffeln eher als Bad Boy galt. Nachdem er jedoch seine Haley heiratete, wurde er ein liebevoller Ehemann. Derzeit übernimmt er eine Hauptrolle in der US-Serie "Everyone Is Doing Great". Mit seinem Hund Billie verbringt James (34) gerne seine Zeit bei ausgiebigen Spaziergängen im Freien.

Sophia Bush

Die einstige Brook Davis, die sich mit ihrer besten Freundin Peyton im Kampf um Lucas geschlagen geben musste, war im echten Leben von 2005-2006 mit Chad Michael Murray (38) verheiratet. Heute spielt Sophia (37) unter anderem in US-Comedy-Serien mit. Dafür hat sie zum Beispiel auch die Auszeichnung "Beste Schauspielerin für eine Komödie" bei den Teen Choice Awards erhalten. Als Aktivistin setzt sich die Brook-Darstellerin für Frauenrechte und mehr Umweltbewusstsein ein. In ihrem Podcast "Work in Progress" spricht sie mit Prominenten, Experten oder Politikern über Themen, die die ganze Welt bewegen.

Hilarie Burton

Die Ehefrau von "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (53), mit dem sie zwei Kinder hat, ergattert immer wieder Rollen in Filmen und Fernsehserien. Vor allem genießt sie aber das Landleben auf ihrer Ranch. In Kürze soll Hilaries (37) erstes Buch erscheinen, das den Titel "The Rural Diaries – Love, Livestock, and Big Life Lessons Down on Mischief Farm" trägt.

Bethany Joy Lenz

Auch die Haley-Darstellerin arbeitet weiterhin als Schauspielerin. Meistens ist sie auch auf Musical- und Theaterbühnen zu sehen. Bethany (39) gründete mit einer Freundin die Band "Everly", in der sie als Sängerin auftritt. In ihrer Ehe mit Michael Galeotti bekam sie eine Tochter. Derzeit ist sie allerdings mit Wes Ramsey zusammen.

Bei der Veranstaltung "Friends With Benefits Charity Events" kam es dann zur Reunion der fünf OTH-Stars. In dem Weihnachtsfilm "The Christmas Contract" konnte man einige der Haupt- und Nebendarsteller vor zwei Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera erleben. Auf ihren Social Media-Kanälen denken sie außerdem gerne an ihre Zeit am Set zurück und schwelgen in Erinnerungen an ihre damaligen Charaktere.

Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, iHeartCountry Festival 2017

Instagram / jameslafferty James Lafferty mit Hund Billie

Getty Images Sophia Bush, The Campbell Bar 2020

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton Morgan, 08. März 2020

Getty Images Bethany Joy Lenz, GBK und La Peer Pre-Globes Luxury Lounge, 2020

Instagram / jacksonb4real Cast der Serie "One Tree Hill"

ActionPress/Collection Christophel Die Stars der Serie "One Tree Hill"



