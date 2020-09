Mit diesen News sorgt James Lafferty (35) für eine Riesenüberraschung: Der Schauspieler ist nicht nur weg vom Singlemarkt, er steuert sogar geradewegs den Hafen der Ehe an! Bisher war nicht einmal bekannt, dass James überhaupt in festen Händen ist. Mit einem Post im Netz macht der One Tree Hill-Darsteller seine bis dato heimliche, aber allem Anschein nach sehr ernste Beziehung öffentlich. Die Glückliche an seiner Seite? Keine Geringere als "The Royals"-Star Alexandra Park (31).

Die romantischen Neuigkeiten teilt James am Montagmorgen via Instagram. Zu einem süßen Pärchenfoto von ihm und Alexandra schreibt der frühere Soap-Darsteller: "Sie hat 'Ja' gesagt." Eine unmissverständliche Botschaft, die bei Twitter jede Menge Aufsehen erregt. "Ich kann kaum glauben, dass James verlobt ist? Und das mit Alexandra! Ich wusste nicht mal, dass sich die beiden daten", lautet die Reaktion eines augenscheinlich völlig verblüfften Users. Wo sich die zwei wohl kennengelernt haben? Einige Fans vermuten, dass sie sich bei den Dreharbeiten zu "The Royals" über den Weg gelaufen sind – schließlich stand Alexandra als Prinzessin Eleanor vor der Kamera, während James als Regisseur dahinter aktiv war.

Unter dem Verlobungsbeitrag selbst können sich seine Follower jedenfalls nicht auslassen: Der 35-Jährige hat die Kommentarfunktion deaktiviert. Eine Tatsache, die ebenfalls heiß diskutiert wird. Ein Twitter-Nutzer meint zu wissen, wieso James keine Anmerkungen zulässt: Die Community bedauere höchstwahrscheinlich, dass sein Flirt mit seiner Ex-"One Tree Hill"-Kollegin Bethany Joy Lenz (39) keine Zukunft hatte. "Die Leute sind immer noch traurig, dass sie nicht zusammengekommen sind", heißt es im Tweet.

Anzeige

Getty Images Alexandra Park, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images James Lafferty, Alexandra Park und Johnny Derango bei einer Veranstaltung im April 2019

Anzeige

Getty Images Bethany Joy Lenz und James Lafferty im Januar 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de