Nach all den Jahren sind sie noch immer befreundet. Antwon Tanner (42) und James Lafferty (32) gehörten jahrelang dem Cast der erfolgreichen Serie One Tree Hill an. Als Antwon Taylor und Nathan Scott dribbelten sie regelmäßig gemeinsam über das Basketballfeld. Sie waren enge Freunde vor und hinter der Kamera – das scheint sich auch bis heute nicht geändert zu haben!

Sie feierten eine kleine Reunion! Auf seinem Instagram-Profil postete Antwon kürzlich ein Foto mit seinem Kollegen. Arm in Arm schauen die beiden Schauspieler in die Kamera. Dazu schreibt der 42-Jährige: "Ich kenne diesen Jungen seit fast 20 Jahren. Und ich muss sagen, er ist ein guter Mann, Regisseur und Schauspieler geworden. James, deine Zeit kommt Bro. Ich kann es fühlen. Hollywood macht sich besser bereit." Was der genaue Anlass ihres Treffens war, verriet er nicht. Aber es klingt fast so, als könnten sich die Fans auf neue Projekte des Nathan-Scott-Darstellers freuen. Die Follower waren jedenfalls total begeistert von diesem Schnappschuss.

Vor knapp sechs Jahren flimmerten die letzten Folgen der beliebten Serie über die Fernsehbildschirme. Dass der Cast aber auch nach wie vor in Kontakt steht, beweisen sie mit zahlreichen Gruppenpics in den sozialen Netzwerken. Die lassen die User immer wieder auf eine Fortsetzung von "One Tree Hill" hoffen.

Brian To/WENN.com James Lafferty, Schauspieler

Instagram / chadmurray15 Schauspieler James Lafferty und Chad Michael Murray

Instagram / therealshantel Stephen Coletti, Chad Michael Murray, Shantel Van Santen und James Lafferty 2016 in Chicago

