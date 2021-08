Sophia Bush (39) hat sich verlobt. Ihr Partner Grant Hughes hat bei einem Bootsausflug um ihre Hand angehalten. Auf Instagram ließ Sophia ihre Follower an ihrem Glück teilhaben: "Es stellt sich also heraus, dass es das beste Gefühl auf dem Planeten ist, der Lieblingsmensch des Lieblingsmenschen zu sein." Aber wie sieht es in Sachen Liebe bei ihren früheren One Tree Hill-Kollegen aus? Sophias Ex-Mann und einstiger Co-Star Chad Michael Murray (39) ist zum Beispiel verheiratet und hat zwei Kinder.

