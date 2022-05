Die Köln 50667-Familie wächst! Die Lea-Darstellerin Luise-Isabella Matejczyk und der ehemalige Serien-Star Pascal Zadow (24) bekommen zusammen ein Baby. Diese schöne Nachricht teilten sie vor rund zwei Wochen mit ihren Fans – die sich natürlich riesig für die werdenden Eltern freuen. Doch wie haben ihre "Köln 50667"-Kollegen eigentlich auf die Baby-News reagiert? Und wem haben Lou und Pascal es persönlich erzählt?

Im Pärchen-Interview mit Promiflash verrät die Mami in spe: "Meiner Serien-WG – also Joe Zorzetti, Sophie Imelmann und Amanda Bella Ciss – denen habe ich das natürlich erzählt. Die sind total ausgeflippt und haben sich riesig gefreut." Weiter schildert Lou: "Sophie hat sogar ein paar Tränchen verdrückt, die konnte es überhaupt nicht glauben. Auch Pia und Caro und so... Die haben sich ultra für uns gefreut. Das war sehr schön."

Der ehemalige Luca-Darsteller ergänzt im Interview: "Ich habe noch viel Kontakt zu Patrick Beinlich – dem habe ich das direkt erzählt. Der hat es sich aber schon irgendwie gedacht: Er meinte nur: 'Sag es, ich will es aus deinem Mund hören!' Er hat sich tierisch gefreut." Der restliche Cast habe es über den Set-Funk erfahren. Abschließend betont Pascal: "Ursprünglich wollten wir es ja gar nicht sofort sagen. Es ging auf einmal so groß rum, weil wir halt einfach eine Zeit lang warten wollten, ob das Kind gesund ist."

Anzeige

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Star

Anzeige

Instagram / pascal_zadow Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk

Anzeige

Instagram / patrick_beinlich Ex-"Köln 50667"-Star Patrick Beinlich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de