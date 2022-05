Es ist die schockierendste Trennung des Jahres: Die Ehe der YouTube-Stars Bibi (29) und Julian Claßen (29) ist gescheitert! Nachdem ihre Fans bereits befürchtet hatten, dass es zwischen den Eltern zweier Kinder kriselt, bestätigte der Content Creator vergangene Woche tatsächlich: Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Die Influencerin scheint sogar schon einen neuen Partner gefunden zu haben. Was genau zwischen dem einstigen Traumpaar vorgefallen ist, bleibt bisher ein Rätsel. So langsam fragen sich die Fans ernsthaft: Warum äußert Bibi sich nicht zu der Trennung?

Trotz ihres Liebes-Aus postet die YouTuberin weiterhin aktiv auf ihrem Instagram-Kanal – zuletzt handelte es sich dabei um besonders heißen Content. Am Samstagmittag folgten nun die nächsten heißen Fotos aus ihrem vergangenen Italien-Urlaub: Hier posiert Bibi mit ihrer Freundin Mona im Bikini und zeigt stolz ihre Kurven. Doch statt Komplimenten für ihren Hammer-Body hagelt es in der Kommentarspalte vor allem Kritik an der 29-Jährigen: "Wie sie so tut, als wenn nichts wäre!", ärgerte sich eine Nutzerin. "Wir wollen ein Statement! Was soll diese Show hier?", wunderte sich ein anderer.

Bibi lässt die Vorwürfe ihrer Community bisher unkommentiert. Ein paar ihrer treuen Fans nehmen sie jedoch in Schutz: "Sie hat sich eben getrennt. Na und? Das ist ihr gutes Recht, wenn sie nicht mehr glücklich ist. Sie wird sich schon melden, wenn sie bereit ist", beteuerte eine Followerin. "Sehr schade mit der Trennung, aber ich wünsche euch beiden nur das Beste. Und dass ihr für die Kinder trotzdem weiter in einem Team spielt", schrieb eine weitere.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrer Freundin Mona

Anzeige

YouTube/ Julienco Julian Claßen, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de