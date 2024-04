Bianca Heinickes Story-Comeback: Fans sind zwiegespalten

Nachdem sich Bianca Heinicke (31) Anfang des Jahres nach langer Social-Media-Pause wieder bei ihren Fans gemeldet hatte, folgte wieder eine längere Pause im Netz. Am heutigen Dienstag meldete sich die YouTube-Bekanntheit jedoch wieder bei ihren Followern – sie wolle sich nun wieder regelmäßig melden. Die Fans scheint die Ex von Julian Claßen (30) aber noch nicht vollständig von ihrem Comeback überzeugt zu haben. Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 2. April, 12:15 Uhr] geht hervor, dass 236 Leser, also 41,5 Prozent aller Stimmen, "gespannt" sind, ob Bibi wieder endgültig zurück ist. Demnach sind sich 332 Leser sicher, dass die Blondine wieder regelmäßigen Content liefern wird. Von Bibis Comeback sind also 58,5 Prozent überzeugt.

Dieser Zwiespalt spiegelt sich auch unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. Eine Person scheint sich am Zeitpunkt von Bibis Rückkehr zu stören: "Schon komisch, der Ex-Mann hat sich getrennt und sie ist wieder gut gelaunt zurück." Ein weiterer Nutzer freut sich über die Rückkehr: "Hammer, wer hätte das gedacht. Endlich, ich habe so lange darauf gewartet."

Wenige Stunden zuvor meldete sich die zweifache Mama bei ihren Followern zurück. "Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehmen. Ich will euch kurz erklären, was passiert ist: Ich wollte für mich einfach 100-prozentige Sicherheit, wie ich Social Media weiterhin nutzen will", erzählte sie freudestrahlend via Instagram. Nun sei die 31-Jährige wieder von ihrer Leidenschaft gepackt worden.

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, YouTube-Star

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

