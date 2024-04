Neuer Lifestyle: So finden Fans Bibi Heinickes Sinneswandel!

Bianca "Bibi" Heinicke (31) ist allem Anschein nach wieder auf Social Media aktiv und verrät ihren Fans, wie ihr Content in Zukunft aussehen wird. Doch was sagen diese zu ihrem neuen Lifestyle? Unter einem Promiflash-Beitrag scheinen einige User noch nicht so recht zu wissen, was sie von dem Ganzen halten sollen. "Jetzt kommt sie mit veganer Ernährung und spirituellem Glauben? Sie hat sich genauso stark verändert wie Julian (30)", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer lautet: "Leider nicht mehr mein Content. Aber Hauptsache, sie ist glücklich." Außerdem schreibt ein User: "Bei ihrer Story dachte ich, ich sitze bei einem Psychologengespräch. Ich will die alte Bibi wieder!"

Auf ihrem Social-Media-Profil meldete sich Bibi nach monatelanger Pause erstmals in ihrer Story zurück und richtete sich mit einigen Videobotschaften an ihre treuen Fans. Mitunter erklärte Bianca, dass sie ihre Community zukünftig über vegane Ernährung und wie man ein glückliches und erfülltes Leben führen kann, informieren will. Obwohl einige Fans nicht so begeistert von diesem Sinneswandel zu sein scheinen, bekommt die YouTuberin aber auch viel Unterstützung. "Ich freue mich unglaublich sehr für sie, denn sie wirkt wirklich zufrieden und das ist die Hauptsache", schreibt ein Fan beispielsweise. Ein weiterer stimmt zu: "Ich finde ihre Veränderung wirklich schön. Sie ist glücklich und im Reinen mit sich selbst."

Dass Bibi einen Richtungswechsel vornehmen werde, was ihren Content betrifft, ließ sie bereits vor wenigen Monaten anklingen und erklärte den Grund für ihre Entscheidung. "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte", hieß es in einem Statement auf dem Online-Portal. Die 31-Jährige merkte zuversichtlich an: "Umso mehr freue ich mich auf alle Momente, die kommen werden, an denen ich euch an bestimmten Dingen in meinem Leben teilhaben lasse. Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen."

