Erste Story seit Jahren: Bianca Heinicke ist zurück im Netz!

Ist sie nun wirklich zurück? Anfang des Jahres meldete sich Bianca Heinicke (31) nach langer Abwesenheit bei ihren Fans mit einem Update in den sozialen Medien zurück. Darauf folgte jedoch lange nichts. Nun meldet sie sich erneut zurück! "Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehmen", strahlt die Influencerin auf Instagram. Sie berichtet: "Ich will euch kurz erklären, was passiert ist: Ich wollte für mich einfach 100-prozentige Sicherheit, wie ich Social Media weiterhin nutzen will." Es sei ihr besonders wichtig, darauf zu achten, womit sie sich wohlfühlt und was sie "auf gar keinen Fall" mehr möchte.

Nun habe die zweifache Mutter jedoch wieder die Leidenschaft gepackt: "Ich habe so ein brennendes Feuer und so eine Energie in mir, dass ich jetzt endlich wieder starten möchte!" Erwarten dürfen die Fans von ihrem Neustart so einiges. "Ich öffne mein Herz hier für euch und möchte darüber reden, was ich über das Leben denke", erklärt die YouTuberin. Besonders interessiere sie, wie man ein glückliches und erfülltes Leben führen kann. Auch ihre vegane Ernährung möchte Bianca thematisieren. Sie plane darüber hinaus, sich auch gesellschaftskritischen Themen zu widmen.

Bianca ist nicht die Einzige, die einen Neuanfang wagt. Ihr Ex Julian Claßen (30) verkündete zuletzt, sich für eine Weile aus dem Netz zurückzuziehen. Grund für diesen Schritt ist sein Liebes-Aus mit Tanja Makarić (26) – die beiden haben ihre Beziehung nach knapp zwei Jahren beendet. "Ihr wisst alle, wie schwer Trennungen sein können. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar, gerade bei meiner Familie zu sein und bitte um euer Verständnis", erklärte Tanja zuletzt in ihrer Instagram-Story.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Getty Images Julian und Bianca Claßen im November 2016

