Bibi feiert ihr Comeback: MontanaBlack wünscht viel Erfolg

Bibi Claßen (30) bekommt unerwartete Unterstützung. Pünktlich zum Jahreswechsel sorgte die Influencerin für die Überraschung des Jahres. Nachdem sich kurz vor Silvester plötzlich einiges auf ihrem seit 20 Monaten stillgelegten Instagram-Kanal getan hatte, teilte sie am 1. Januar eine Botschaft an ihre Fans. Damit war alles klar: Bibi ist zurück! Und die Netzwelt freut sich mit ihr. Sogar Kollege MontanaBlack (35) wünscht ihr nur das Beste.

Unter ihrem ausführlichen Instagram-Post freuen sich zahlreiche Fans und auch prominente Freunde über Bibis Rückkehr. Einer, mit dessen Zuspruch man wohl weniger rechnen mochte, ist Twitch-Streamer MontanaBlack. Und der schlägt beinahe ungewohnt herzliche Töne an: "Die größte Aufgabe im Leben ist es, sich selber kennenzulernen. Viel Erfolg auf diesem Weg und viel Gesundheit für dich und deine Familie." Offenbar schafft es die 30-Jährige, mit ihren Worten auch Influencer aus einer ganz anderen Ecke zu berühren.

Einer, dessen Glückwünsche aber sofort wieder verschwanden, ist Bibis Ex Julian Claßen (30). Ein Screenshot, der weiter im Netz kursiert, soll den angeblichen Kommentar des Influencers wiedergeben. "Wir wünschen dir viel Glück und Erfolg auf deinem Lebensabschnitt", lauteten seine wohlwollenden Worte. Die Fans haben da aber eher gemischte Gefühle: "Ist ja lieb gemeint, kommt aber irgendwie komisch, so was auf Instagram zu schreiben, weil sich die zwei ja trotzdem treffen."

