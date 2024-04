Fans begeistert: Bianca Heinicke strahlt auf neuem Selfie!

Bianca Heinicke (31) ist endlich wieder zurück! Nachdem sie sich nach einer langen Netzpause Anfang des Jahres bei ihren Fans gemeldet hatte, wurde es wieder still um die Influencerin – bis sie heute Morgen ein paar Storys teilte.Nun dürfen sich ihre Fans auch über ein neues Selfie der YouTuberin freuen! "Ich freue mich riesig auf diese neue Reise und bin gespannt, wer mich dabei begleiten möchte. Ganz viel Liebe, eure Bianca", schreibt die Zweifachmama unter dem Schnappschuss, auf dem sie ganz bequem auf einem Sofa posiert und fröhlich in die Kamera lächelt.

Die Follower sind ganz aus dem Häuschen. "Bin so fasziniert und ich freue mich einfach so sehr", "Wow, meine Jugend ist zurück" und "Sie wirkt so glücklich und ausgeglichen", schreiben drei User unter ihrem Bild. Auch einige Influencer-Kollegen hinterlassen Bianca ein paar liebe Worte zu ihrem Comeback. Maren Wolf (31), HealthyMandy und Marco Strecker (22) melden sich bei ihr. Aber auch Ana Johnson (30) kommentiert ganz berührt: "Welcome back! Du hast hier total gefehlt! Freuen uns, dass du selbstbestimmt und in deinem ganz eigenen Tempo zurück bist."

In ihrer Story hatte Bianca erklärt, dass sie sich nach ihrem Post im Januar noch ein wenig Zeit nehmen musste, um sich sicher zu sein, wie sie ihre Social-Media-Profile weiterführen möchte. "Ich habe so ein brennendes Feuer und so eine Energie in mir, dass ich jetzt endlich wieder starten möchte! [...] Ich öffne mein Herz hier für euch und möchte darüber reden, was ich über das Leben denke", schilderte die 31-Jährige. Sie wolle unter anderem über ihren neuen Lifestyle, Veganismus und gesellschaftskritische Themen sprechen.

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Influencerin

Was sagt ihr zu Biancas neuem Foto?



