"Du inspirierst uns": Schießt Tanja Makarić hier gegen Bibi?

Soll das ein Seitenhieb sein? Es ist erst wenige Tage her, dass Bibi Claßen (30) ihr großes Comeback im Netz angekündigt hat. Ihr Alter Ego BibisBeautyPalace hat sie endgültig abgelegt und meldet sich nach 20-monatiger Pause unter ihrem Geburtsnamen Bianca Heinicke zurück. Ihr Ex-Mann Julian Claßen (30) und seine neue Freundin Tanja Makarić (26) hingegen sind durchgehend in der Öffentlichkeit geblieben. Nun nimmt Tanja anscheinend Biancas Rückkehr mit einer Bemerkung im Netz aufs Korn...

Auf Instagram teilt die ehemalige Profischwimmerin nun ein gemeinsames Bild mit Julian. Dazu schreibt sie: "Ich bin so stolz auf dich. Du inspirierst uns alle jeden Tag aufs Neue." Dem aufmerksamen Leser fällt bei diesem Statement auf: Tanjas Wortwahl ist erstaunlich nah dran an der von Julians Ex Bianca vor wenigen Tagen. "Ich freue mich so sehr für dich! Auf das du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst", kommentierte die YouTuberin zuletzt unter einem Beitrag ihres neuen Partners Timothy Hill.

"Der eine Satz kommt mir bekannt vor", amüsiert sich ein Nutzer unter dem Post von Tanja. Auch anderen Fans ist die Ähnlichkeit aufgefallen. "Hab ich tatsächlich ebenfalls erst vor kurzem wo anders gelesen", kommentiert einer, ein anderer schreibt nur kurz und knackig: "Unangenehm."

Getty Images Tanja Makarić und Julian Claßen auf der Premiere von "Barbie"

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star

Getty Images Julian und Bianca Claßen im November 2016

