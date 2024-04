Bibi Heinicke ist zurück: Diesen Weg will sie jetzt gehen!

Lange war Bianca Heinicke (31) für ihren Kanal "BibisBeautyPalace" bekannt. Doch dann hatte sie sich aus den sozialen Medien zurückgezogen und es herrschte fast zwei Jahre lang Funkstille. An Silvester dann die Überraschung: Bibi meldete sich mit einem schriftlichen Statement zurück. Binnen weniger Stunden krempelte sie ihren Account um, löschte Bilder, änderte ihren Namen und setzte ein neues Profilbild ein. Persönlich bekamen ihre Fans sie aber noch nicht zu Gesicht – bis jetzt! Denn die Influencerin meldet sich in ihrer Instagram-Story auf einmal bei ihren Fans. Bester Laune und mit jeder Menge Enthusiasmus verkündet sie: "Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehmen." Und sie hat Großes vor, denn sie ist eine ganz neue Bibi...

