Shaunie O'Neal und ihr Partner Keion Henderson gehen den nächsten Schritt! Zwischen 2002 und 2011 war die US-Amerikanerin mit dem Profisportler Shaquille O'Neal (50) verheiratet. In der Reality-Doku "Basketball Wives" wurde die Spielerfrau einer breiten Öffentlichkeit bekannt. In der Show wurde das Leben der Ehefrauen, Freundinnen und Ex-Partnerinnen berühmter NBA-Stars gezeigt. Seit einiger Zeit geht Shaunie mit dem Musiker Keion durchs Leben – jetzt haben die beiden geheiratet!

Wie das Magazin People berichtete, fand die Trauung an einem ungewöhnlichen Ort statt: Am zehnten Loch eines Golfklubs auf der karibischen Insel Anguilla gaben sich die zwei das Jawort. Auf den Fotos, die dem Blatt exklusiv vorliegen, ist die TV-Bekanntheit in einem bodenlangen Kleid mit Beinschlitz und opulentem Schleier zu sehen. Ihr Liebster trägt einen eleganten cremefarbenen Anzug.

Der Weg zum Traualtar sei für Shaunie alles andere als leicht gewesen, wie sie dem Magazin verriet: "Ich habe im Februar meinen Vater verloren und hatte keine Ahnung, wer mich zum Altar führen sollte." Sie habe dann beschlossen, dass ihre Söhne diese Aufgabe übernehmen sollten.

Shaquille O'Neal

Shaunie O'Neal mit ihrem Ehemann Keion Henderson

Shaunie O'Neal

