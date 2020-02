Was für eine starke Geste! Der tragische Unfalltod von Basketball-Legende Kobe Bryant (✝41) und seiner Tochter Gigi (✝13) hat viele Fans des Sports stark mitgenommen. Unter ihnen auch sein einstiger Teamkollege Shaquille O'Neal (47) und dessen Sohn Shareef (20), für den der NBA-Star wie ein Onkel war. Shareef ehrt den langjährigen Familienfreund nun auf eine ganz besondere Weise: Er verewigte Kobe und dessen Tochter Gigi mit einem riesigen Tattoo – auf seiner Wade!

In seiner Instagram-Story zeigt der Nachwuchs-Basketballer jetzt seine neuen Tätowierungen: Dabei hat er für die Tatoos gleich sein ganzes Unterbein als Leinwand zur Verfügung gestellt. Zu dem Post schreibt der 20-Jährige: "Das Bein-Sleeve-Tattoo ist noch nicht fertig. LOL – ich muss noch einen Hintergrund auswählen." Bisher sieht man: Ein Motiv von Kobe, wie er gerade einen Basketball in den Korb wirft. Dazu ließ sich Shareef zusätzlich noch die Zahlen Acht und 24 tätowieren – eine Hommage an die Trikotnummern, unter denen der Basketballspieler bei den Los Angeles Lakers bekannt war.

Auch die 13-jährige Tochter des verstorbenen Ausnahme-Sportlers vergaß der College-Athlet nicht. An sie erinnert ein Trikot mit der Nummer zwei auf der Brust – es ähnelt ihrem Shirt von der "Mamba Academy", wo sie immer trainiert hat.

Getty Images Shaquille O'Neal und Shareef O'Neal bei dem Start der Serie "Carpool Karaoke" in Hollywood, 2017

Instagram / shareefoneal Shareef O'Neal im Staples Center im Januar 2020

Getty Images Shaquille O'Neal und Kobe Bryant bei einer Statuen-Enthüllung im Staples Center in LA, März 2017

