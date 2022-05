Bahnt sich etwa ein großer Streit zwischen Rafi Rachek (32) und Jasmin Herren (43) an? Vergangenes Jahr musste die Schlagersängerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Im April verstarb ihr Mann Willi Herren überraschend im Alter von nur 45 Jahren. In dieser schweren Zeit stand ihr der einstige Promi Big Brother-Bewohner immer zur Seite und war für sie da. Doch das scheint mittlerweile alles vergessen zu sein: Denn Rafi und Jasmin scheinen sich nun ganz schön in die Haare bekommen zu haben.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin jetzt einen Spruch, in dem sie sich über falsche Freunde ausließ. "'Freunde für immer', das sind Kindergedanken. Heute sind Freunde heuchelnde Spinner mit Hintergedanken", war dort schwarz auf weiß zu lesen. Unter dem Foto verwendete Jasmin dann außerdem noch den Hashtag "Aussortiert". Augenscheinlich griff sie mit dieser Aussage indirekt Rafi an, denn der schien sich wenig später auf seinem eigenen Profil zur Wehr zu setzen.

"Vergiss nicht, wer in den schlimmsten Zeiten deines Lebens für dich da war!", schrieb der 32-Jährige. Anschließend verwies er auf einige Fotos, die eine große deutsche Zeitschrift offenbar kürzlich erhalten habe. "Wir beide kennen die Wahrheit über die Bilder, [...] also halt bloß deinen Mund", wetterte der Influencer im Netz. Sollte sich besagter Vorfall noch einmal wiederholen, scheue er sich zudem nicht davor, höchstpersönlich zum Fernsehen zu gehen und auszupacken. Ob er damit nun wirklich Jasmin angesprochen hat, ließ Rafi bis jetzt unkommentiert.

Jasmin Herren, TV-Star

Rafi Rachek bei "Promi Big Brother" 2021

Jasmin Herren im Oktober 2021

