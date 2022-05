Sie hat den langen Kampf verloren. Patricia Brake erlangte in den 1970er-Jahren vor allem durch ihre Rolle in "Porridge" Bekanntheit. In ihrer 60-jährigen Karriere spielte Patricia unter anderem in den Fernsehserien "Coronation Street", "Emmerdale" und "Eldorado" mit. In den letzten Monaten ist es jedoch ruhiger um die Britin geworden, die bereits im Jugendalter mit der Schauspielerei begonnen hatte. Nun machten traurige Nachrichten die Runde: Patricia ist verstorben.

Ihr Agent Scott Marshall Partners teilt auf Twitter den Tod der Schauspielerin mit. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer Klientin und beliebten Bühnen- und Fernsehschauspielerin Patricia Brake bekannt, die im Alter von 79 Jahren nach einem sehr langen Kampf gegen den Krebs verstorben ist", heißt es in der Erklärung. Sie hinterlässt ihren Ehemann Michael Kennedy, sowie Kinder, Stiefkinder und Enkelkinder.

Im Laufe der Jahre arbeitete Patricia mit den weltberühmten Komikern Barker und Ronnie Corbett, bekannt als The Two Ronnies, sowie mit dem Duo Eric Morecambe und Ernie Wise zusammen. Außerdem spielte sie an der Seite des 1979 verstorbenen Richard Beckinsale und Nicholas Lyndhurst in "Going Straight".

Anzeige

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Patricia Brake und Dennis Waterman in "Inzest" (1970)

Anzeige

Post Staff Photographer/SCMP/Newscom/The Mega Agency Patricia Brake mit ihren Co-Stars, November 1988

Anzeige

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Dennis Waterman und Patricia Brake in "Inzest" (1970)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de