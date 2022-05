Bei den Royals könnte bald eine Versöhnung anstehen. Als Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) vor zwei Jahren dem königlichen Palast den Rücken kehrten, schlug ihr Rückzug hohe Wellen. Auch das Verhältnis zu der royalen Familie wurde dadurch kräftig ins Wanken gebracht. Doch so langsam scheinen sich die Wogen zu glätten – zumindest zwischen Prinz William (39) und seinem Bruder Harry.

Eine Quelle verriet gegenüber Mirror, dass William und Harry auf dem Weg der Versöhnung sein sollen. So sollen die beiden Brüder jede Woche per Videokonferenz miteinander sprechen und auch mehrmals die Woche Textnachrichten austauschen. "Es sieht so aus, als ob die beiden ihren Streit überwunden haben und sich wieder wie alte Kumpel verstehen", mutmaßte der Insider. "Die Brüder brauchten Zeit, bis sich alles beruhigt hatte. Die Familie, einschließlich William, war enttäuscht über die Art und Weise, wie Harry und Meghan die königliche Familie verlassen haben", plauderte der Insider weiter aus.

Ihre beiden Frauen, Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan, werden in die Gespräche jedoch offenbar nicht miteinbezogen. Seit ihrem Rückzug soll Harrys Ehefrau nicht mehr mit Kate gesprochen haben. Anders sieht es jedoch bei den Kindern aus: Die fünf Cousins und Cousinen sollen wohl ab und zu an den Videogesprächen teilnehmen, damit sie sich trotz der Entfernung zwischen ihnen nicht fremd sind.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, April 2005

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Dezember 2017

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

