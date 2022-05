Kommt es endlich zu einem Treffen? Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) wurden im Juni 2021 zum zweiten Mal Eltern – nach Sohnemann Archie Harrison (3) erblickte Töchterchen Lilibet Diana das Licht der Welt. Die Kleine wurde in den USA, der Wahlheimat der ehemaligen Suits-Darstellerin und des Prinzen, geboren. Die Queen (96) hatte deshalb bisher noch keine Gelegenheit, ihr Urenkelkind kennenzulernen. Könnte sich das an Lilibets Geburtstag vielleicht ändern?

In dieser Woche zelebriert die britische Monarchin ihr 70. Thronjubiläum. Während der Feierlichkeiten reisen Harry und Meghan mit ihren Kindern aus Montecito an und residieren im Frogmore Cottage. Ganz in der Nähe wohnt die Queen auf Schloss Windsor. Laut The Sun bemühen sich ihre Mitarbeiter angeblich, ihre Termine am 4. Juni so zu legen, dass die den ersten Geburtstag ihrer Urenkelin gemeinsam mit den Sussexes feiern kann.

Ihren Besuch will sie wohl vor allem von ihrem gesundheitlichen Zustand abhängig machen. In den vergangenen Monaten hatte Elizabeth immer öfter über Probleme mit ihren Beinen und Füßen geklagt. Zwischenzeitlich zog sich die 96-Jährige sogar ganz aus der Öffentlichkeit zurück und empfing ihre Gäste nur noch auf Schloss Windsor.

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Die Queen in London im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de