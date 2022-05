Manchmal ist Amira Pochers (29) Mutter-Dasein wirklich nicht einfach. Im November 2019 kam das erste Kind der Fernsehmoderatorin und ihres Mannes Oliver Pocher (44) zur Welt. Ein Jahr später bekam ihr Sohn dann noch einen kleinen Bruder. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die Ex-Let's Dance-Kandidatin auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Zweifachmama. Jetzt verriet Amira, dass ihre Kids den Fußboden etwas mit bunten Stiften bemalt hätten.

Am Sonntag veröffentlichte die gebürtige Österreicherin zwei kurze Clips in ihrer Instagram-Story, in denen sie die "Kunstwerke" ihres Nachwuchses zur Schau stellte. Denn anstatt auf dem weißen Papier zu kritzeln, fingen ihre beiden Kinder an, den Fußboden mit den bunten Farben zu verschönern. Augenscheinlich war die Mama allerdings nicht sonderlich böse, sondern versuchte die Situation, mit Humor zu nehmen. "Ja, das warst du. [...] Was hast du da gemacht?", hörten die Fans die 29-Jährige immer wieder in den Videos sagen. Doch einen Lacher konnte auch sie sich am Ende nicht verkneifen.

Dass ihre Kinder der Podcasterin unglaublich wichtig sind, verdeutlichte die dunkelhaarige Beauty erst vor wenigen Wochen. So erzählte sie, dass sie manchmal dazu neige eine kleine Helikopter-Mama zu sein, weil sie sich ständig Sorgen darüber mache, ob sie auch genügend Zeit mit ihren Söhnen verbringt. "Ich zähle die Stunden und frage mich, ob es heute gereicht hat", gestand sie ehrlich.

Instagram / amirapocher Das "Kunstwerk", das Amira Pochers Kinder auf dem Fußboden gemalt haben

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

