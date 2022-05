Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) können die Finger nicht voneinander lassen! Die Unternehmerin und der Comedian sind seit vergangenem Jahr ein Pärchen. Mehrere Monate behielten die zwei US-Stars ihre Liebe noch für sich – doch seit einigen Wochen zeigen sie ihre Gefühle füreinander nun ganz offen. So jetzt auch in neuen Videos: Kim und Pete turteln total verliebt und knutschen sogar vor der Kamera!

In ihrer Instagram-Story teilte die vierfache Mutter am Sonntagabend mehrere Clips, die sie mit ihrem Liebsten zeigen. Mit witzigen Face-Filtern posieren die zwei für die Kamera, strecken die Zunge heraus – und knutschen strahlend. In einem der Videos nimmt Pete Kim zudem total liebevoll in den Arm und drückt ihr einen Schmatzer aufs Haar.

Nachdem viele Kritiker die Romanze der beiden zunächst für einen Flirt gehalten hatten, bewiesen Kim und Pete zuletzt immer wieder, wie ernst es ihnen ist. Die Turteltauben sollen sogar schon ein gemeinsames Baby planen – das verriet ein Insider kürzlich.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

