Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) wollen den nächsten Schritt wagen. Vor über einem Jahr reichte der Keeping up with the Kardashians-Star die Scheidung von Kanye West (44) ein, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat. Nach einigen Monaten war die Skims-Gründerin aber wieder bereit für etwas Neues und kam Ende letzten Jahres mit dem Comedian zusammen. Die beiden sind sehr glücklich miteinander und planen deshalb nun weiter: Kim und Pete möchten ein Baby!

Ein Insider hat jetzt gegenüber Close verraten, dass Kim und Pete sich über eine künstliche Befruchtung informieren würden. Und das, obwohl der Realitystar vor zwei Jahren nicht bereit für ein fünftes Kind mit ihrem damaligen Ehemann Kanye war. "Sie ist bis über beide Ohren in Pete verliebt und die letzten Monate haben ihr klargemacht, was nötig ist, um wirklich glücklich zu sein", erklärte der Informant und merkte noch an: "Sie kann es kaum erwarten, mit Pete zusammenzuleben und ihre gemeinsame Zukunft zu planen, zu der hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft auch 'Mini-Kims' und 'Mini-Petes' gehören werden."

Die Wohnsituation der beiden ist offiziell aber immer noch nicht ganz geklärt. Ein Insider verriet, dass Kim viel Zeit bei Petes Familie verbracht habe. Dort habe sie ihn dann gebeten, nach ihrer Ankunft in Los Angeles bei ihr einzuziehen – was Pete natürlich angenommen haben soll. In einem seiner Sketches habe der Comedian laut den Fans ausgeplaudert, bereits bei der Brünetten zu wohnen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige

Instagram / angelinas_ristorante Pete Davidson und Kim Kardashian, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de