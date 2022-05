Kim Gloss (29) hat ihre Favoriten gefunden! Am 27. Januar bestätigte die ehemalige DSDS-Kandidatin, dass sie wieder schwanger ist. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Alexander Beliaikin, den die Influencerin vergangenes Jahr heiratete. Mit ihrem Ex-Partner Rocco Stark (36) hat sie bereits eine Tochter namens Amelia und erwartet auch jetzt wieder ein Mädchen. Doch wie wird Kim ihr Baby nennen? Die Beauty will sich noch nicht zu hundert Prozent festlegen!

"Ich habe meinen Traum-Namen und es fühlt sich einfach richtig an! Mein Mann findet ihn auch ganz toll", meinte Kim jetzt auf Instagram. Aber ganz sicher ist sich das Paar trotzdem noch nicht. "Wir haben noch zwei weitere Favoriten und werden erst entscheiden, wenn wir unsere kleine Prinzessin sehen", teilte die Sängerin mit. Somit werden die Fans wohl erst nach der Geburt erfahren, welchen Namen die Kleine am Ende bekommen hat.

Neben dem Namen weiß Kim auch schon, dass sie gerne per Kaiserschnitt entbinden möchte. Ihre erste Tochter habe sie auch auf diesem Weg bekommen, meinte sie. "Es fühlt sich für mich persönlich irgendwie sicherer an und man kann besser planen. Heute habe ich erfahren, dass sie eh mit dem Kopf nach oben liegt und sich wahrscheinlich nicht mehr drehen wird – sollte so sein", meinte Kim.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Februar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss am Tag nach ihrer Hochzeit

