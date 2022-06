Den Geschwistern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) steht eine besondere Aufgabe bevor! In diesem Jahr feiert die Queen (96) ihr Platin-Jubiläum: Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange, denn in wenigen Tagen beginnen die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum. Den Auftakt bildet die alljährliche Militärparade "Trooping the Colour" – dabei sollen die Kids von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) die Hauptrollen spielen!

Wie die Helllo! berichtete, bereiten sich die Urenkel der Queen auf einen neuen Meilenstein in ihrem Leben als Royals vor: In der Vergangenheit standen die Geschwister mit ihren Eltern William und Kate auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palace und winkten der Menschenmenge zu. Für die diesjährigen Feierlichkeiten sind die Kids jetzt alt genug, um an der prunkvollen Parade selbst teilzunehmen – George, Charlotte und Louis werden gemeinsam mit Mama Kate das erste Mal während der Parade in einer der Kutschen mitfahren!

In den Jahren zuvor teilte sich Herzogin Kate die Kutsche mit der Herzogin von Cornwall (74). Ehemann William wird dieses Jahr während der Parade auf einem der Pferde reiten. Am vergangenen Samstag überwachte der Dreifach-Papa die Generalprobe für die Feierlichkeiten.

