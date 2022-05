Diese Bilder von Prinz William (39) sorgen für Beunruhigung! Kommende Woche feiert seine Großmutter Queen Elizabeth II. (96) ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Bevor Anfang Juni die viertägigen Feierlichkeiten begangen werden, stehen eine Menge Proben an. Als William jetzt an den Vorbereitungen für eine Parade teilnahm, waren viele Augen auf sein Pferd gerichtet. Stand das Ross der Nummer zwei in der britischen Thronfolge etwa unter Drogen?

Grund für die Besorgnis einiger Zuschauer war der nach unten gesenkte Kopf des Tieres. Wie ein Informant der britischen Zeitung Daily Mail erzählte, sei das ein Indiz dafür, dass das Pferd mit Medikamenten ruhiggestellt worden sei. Das Ziel sei es demnach gewesen, den Ritt für William so unaufgeregt wie möglich zu machen. Der Palast kommentierte die Vorwürfe bislang nicht.

Manch ein Beobachter vermutet, dass Zwischenfälle wie ein mit seinem Pferd kämpfender William um jeden Preis vermieden werden sollen. Denn die Proben für die Feier um das runde Jubiläum der Queen laufen nicht gerade rund: In der vergangenen Woche stürzte eine Zuschauertribüne ein, drei Menschen wurden dabei verletzt.

Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz William im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William im Mai 2022 in London

Anzeige

Getty Images Die Queen im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de