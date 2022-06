Dieses Urteil ist deutlich! Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan (40) sind noch nie besonders gut miteinander ausgekommen und haben auch viele Fans der britischen Royals in zwei Lager geteilt. Besonders mit ihrem offiziellen Royal-Exit im Januar 2020 haben Meghan und Harry viele Bewunderer des britischen Königshauses vergrault. Trotzdem werden gerade die Outfits von Kate und Meghan gerne weiterhin verglichen. Auch die Promiflash-Leser haben eine eindeutige Meinung zu den Kirchen-Looks der beiden.

In einer Promiflash-Umfrage zeichnete sich schnell ab, welche Herzogin bei dem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral die Stilsichere war. Ganze 7.342 von 8.952 (Stand: 3. Juni, 18:00 Uhr) Teilnehmer finden Kates Kleid schöner. Mit ihrem blassgelben Kleid von der Designerin Emilia Wickstead konnte sie genau 82 Prozent der Leser für sich gewinnen. Damit war sie styletechnisch die ganz klare Nummer eins auf der Veranstaltung im Rahmen der großen Jubiläumsfeier um Queen Elizabeth II. (96). Das Outfit von Meghan bekam dagegen nur 1.610 Votes und damit 18 Prozent aller Stimmen. Mit ihrem cremefarbenen Ensemble von Dior blieb ihr Fashion-Moment damit regelrecht chancenlos gegen Kates Hingucker-Dress.

Und auch unter dem dazugehörigen Instagram-Post verlor Meghans Look. In den Kommentaren sprechen sich deutlich mehr User für Kates Kleid aus. "Kate ist für den Anlass perfekt gekleidet. Modern, stilvoll und dezent", erklärte ein User seine Wahl. Ganz leer ging Meghan aber nicht aus. Ein paar User haben deutlich mehr Gefallen an ihrem Outfit gefunden und einer antwortete auf die Frage, wer das hübschere Outfit trug: "Definitiv Meghan!"

