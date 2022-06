Der Londoner Musiker Hypo hat sich in der Vergangenheit einen Namen als Rapper gemacht: Unter anderem begeisterte er seine Fans mit seinen Songs wie beispielsweise "Gain from Love", "Buss Down" oder auch "Ever Felt". Außerdem hat er einige Zeit lang die "Next to Me"-Sängerin Emeli Sandé (35) gedatet. Jetzt machen allerdings furchtbare Nachrichten die Runde: Hypo wurde Opfer einer Gewalttat und ist gestorben.

Laut eines Berichts von MyLondon habe Hypo gestern eine Party im Londoner Bezirk Redbridge besucht. Dort sei es zu einem gewaltsamen Angriff gekommen: Der "Home"-Interpret sei auf der Veranstaltung niedergestochen worden und sei kurz nach Mitternacht seinen Verletzungen erlegen. In den sozialen Medien sollen kurz darauf Videos kursiert sein, in denen Sanitäter noch um das Leben des Rappers kämpfen.

Gestern ließ Hypo seine Fans noch auf Instagram an seinem Tag teilhaben: In seiner Story teilte er einige Clips, in denen er gerade mit dem Auto auf dem Weg zu der Party war. Außerdem teilte er auch Videos, die ihn inmitten der Partygäste zeigten.

