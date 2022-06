Nach dem gewaltsamen Tod des Rappers Hypo droht die Höchststrafe! Der Londoner Musiker ist vor wenigen Tagen gewaltsam zu Tode gekommen: Auf einer Party in der britischen Hauptstadt ist der "Gain from Love"-Interpret niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden. Die Gewalttat an dem Ex-Freund von Emeli Sandé (35) könnte für den mutmaßlichen Täter nun ernste Konsequenzen haben: Es wurde Anklage wegen Mordes erhoben.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, sei ein 32-Jähriger dringend tatverdächtig. Dem Mann aus dem Norden Londons werde demnach das Mitführen einer Stichwaffe sowie Mord zur Last gelegt. Kurz nach Mitternacht sei es auf der Feier zu einem Streit gekommen, in dem der Angeklagte schließlich auf Hypo eingestochen haben soll. Wann der Prozess startet, sei bislang nicht bekannt.

Partygäste hatten den tödlichen Vorfall gefilmt. Auf den Aufnahmen ist außerdem zu erkennen, wie Rettungskräfte vergeblich versuchen, den Rapper wiederzubeleben. Dass einige Videos daraufhin ins Netz gestellt wurden, sorgte bei vielen Usern für eine Menge Wut.

Anzeige

Getty Images Emeli Sandé im Februar 2019

Anzeige

Instagram / bigghypes Hypo, Rapper

Anzeige

Instagram / bigghypes Hypo, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de