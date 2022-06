Wenn Synchronität einen Namen hätte – jetzt trüge sie ihre! Heute Abend stürzten sich die Promis beim RTL Turmspringen sowohl im Einzel-, als auch im Synchronspringen von den Türmen ins Wasser. Dabei überraschten beispielsweise Jolina Mennen (29) und Nicolas Puschmann (31) mit ihren guten Leistungen. Doch im Synchronspringen konnte diesen beiden keiner das Wasser reichen: Moritz Hans (26) und Stefanie Edelmann gewannen im Doppelspringen!

Im Finale traten die Top drei aus den vorherigen Runden gegeneinander an: Die Ninja Warrior Germany-Stars, Jay Khan (40) und Marc Terenzi (43) sowie Lola Weippert (26) und ihre Schwester Charlotte hatten sich gegen fünf weitere Paare durchgesetzt und kämpften um den ersten Platz. Die Sportler harmonierten am Ende am besten auf dem Brett: Mit 83,25 Punkten für ihren gehockten Auerbachsalto vom Zehn-Meter-Turm gewannen Moritz und Stefanie die Veranstaltung für sich.

In der Einzelentscheidung vorher konnte bereits Philipp Boy (34) den Sieg nach Hause holen. Für seinen Rückwärtssalto vom Zehn-Meter-Brett holte er sich sensationelle 119,25 Punkte – mit dieser Spitzenleistung gewann er deutlich vor Jolina Mennen mit 68,25 Punkte und Stefanie Edelmann mit einer Wertung von 58,50.

RTL / Markus Nass Alle Teilnehmer von "Das RTL Turmspringen" 2022

RTL / Markus Nass Stefanie Edelmann, Jolina Mennen, Angela Finger-Erben und Linda Nobat

TV NOW Moritz Hans bei "Let's Dance" 2020

