Wie tickt Sharon Battiste (30)? Bald wird es ganz Deutschland wissen! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin geht schon in wenigen Wochen im TV als Bachelorette auf die Suche nach ihrer großen Liebe. 20 Kandidaten werden um das Herz der schönen Deutsch-Jamaikanerin buhlen. Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (33), der sie gut kennt, betonte jetzt im Promiflash-Interview: Die Männer werden es nicht leicht mit Sharon haben!

Bei der Premiere von der vierten Stranger Things-Staffel in Berlin verriet der Hottie nun, wie seine langjährige Freundin so tickt. "Definitiv ist Sharon richtig tough. [...] Die ist cool, die ist real. Sharon ist keine, die sich irgendwie verstellt wegen irgendwas", schwärmte Philipp. Er hält es für gut möglich, dass die Bachelorette-Teilnehmer sich die Zähne an ihr ausbeißen werden: "Also soweit ich weiß, ist sie ja auch schon sehr lange Single und das wird einen Grund haben."

Sein Fazit: Sharon könnte wohl jeden Mann haben – und darf somit auch ruhig wählerisch sein! "Sharon ist ja eine klasse Frau, sie sieht super aus, hat eine tolle Ausstrahlung, ist humorvoll... Also sie wird da schon mit der Machete so ein bisschen durchgehen und sich die Männer richtig aussuchen", witzelte Philipp gegenüber Promiflash.

Und was sagt der Fitness-Influencer zu der Kritik, dass es mit Sharon schon wieder eine bekannte Bachelorette geworden ist? "Sie geht ja unter anderem total offen mit ihrer Krankheit um, ihrem Haarausfall. Deswegen ist sie, glaube ich, ein gutes Vorbild und so eine Person als Bachelorette zu sehen, finde ich erst mal klasse – auch wenn sie bekannt ist", beteuerte Philipp. "Klar denkt man: 'Wieder jemand, den man kennt!' Aber ich weiß nicht, ob sich die anderen nicht trauen oder ob es die Produktionsfirmen einfach besser finden, wenn man die Leute bereits kennt..."

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die neue Bachelorette

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de