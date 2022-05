Dominik Stuckmann (30) ist schon ganz gespannt, welcher der 20 Herren der Schöpfung ab dem 15. Juni die neue Bachelorette Sharon Battiste erobert! Seit vergangenem Dienstag steht endlich fest, welche Jungs auf die letzte Rose der einstigen Köln 50667-Darstellerin hoffen dürfen. Der IT-Spezialist war Anfang des Jahres noch selbst in der Situation, sich aus mehreren potenziellen Partnerinnen, die Richtige auszuwählen. Doch wem schätzt Dominik wohl die besten Chancen bei Sharon ein?

Mit RTL plauderte der Freund von Anna Rossow (33) über seine Favoriten unter den Männern – denn da hat sich Dominik bereits anhand der Vorstellungsvideos eine klare Meinung gebildet. Der 29-jährige Emanuell Weissenberger ist einer davon: "Ich finde, er macht einen sehr ehrlichen, sehr liebevollen aber auch direkten Eindruck in seinem Vorstellungsvideo. Deswegen sehe ich ihn sehr sehr weit vorne", erklärte der Blondschopf. Doch auch dem 31-jährigen Jan Hoffmann rechnet Dominik große Chancen aus: "Ich finde ihn superlustig! Ich habe mir mal seine Videos angeguckt, er ist ja Florist, so wie ich das auf Instagram gesehen habe. Der ist ein Superkerl und mit dem kann man sicher eine Menge Spaß haben."

Der dritte Favorit des einstigen Bachelors ist dafür gar nicht so einfach herauszufinden: Dominik gibt an, auch den abenteuerlustigen Tim auf seiner Liste zu haben. "Er wird bei Sharon sicherlich die einen oder anderen Gefühle hoffentlich auslösen können", schätzte der Unternehmer ein. Doch welchen Tim meint er? In der kommenden Staffel wird sowohl der 24-jährige Tim Jessen als auch der 30-jährige Tim Dinius an den Start gehen. Egal, wen Sharon aber am Ende wählt – Dominik findet: "Insgesamt hat RTL wieder eine sehr gute Auswahl getroffen!"

Instagram / jan2103 Jan Hoffmann, Bachelorette-Kandidat 2022

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Bachelorette-Kandidat 2022

Instagram / tim_dinius Tim Dinius, Bachelorette-Kandidat 2022

