Wir sind jetzt-Fans haben allen Grund zur Freude! Bereits in zwei Staffeln flimmerte die Young-Fiction-Serie über die TV-Bildschirme, in der das Leben von Laura – gespielt von Lisa-Marie Koroll (24) – und ihren Freunden auf den Kopf gestellt wird. Die Reihe erfreute sich großer Beliebtheit und wurde vom Bayerischen Rundfunk sogar als "Beste Jugendserie" ausgezeichnet. Nun geht "Wir sind jetzt" in eine neue Runde!

Wie RTL2 in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die dritte Staffel erscheint. Demnach soll es bereits am 20. Juni so weit sein – Fans müssen sich also nur noch wenige Wochen gedulden. Weiter hieß es, dass das Thema der sexuellen Orientierung und Identität eine zentrale Rolle spielen wird, wenn Laura und ihr Freundeskreis wieder aufeinandertreffen.

Im Mittelpunkt soll neben Protagonistin Laura nun vor allem auch Helge Lodder in seiner Rolle als Hannes stehen – denn wie der Sender weiter schilderte, sei Hannes zunehmend mit seiner Identität am Hadern. So soll er im Laufe der neuen Staffel eine Hotline für Transmenschen kontaktieren und eine transsexuelle Frau kennenlernen, die ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

Instagram / lisamariekoroll Lisa-Marie Koroll, Schauspielerin

RTLZWEI Der Cast von "Wir sind jetzt"-Staffel zwei

Instagram / helge.mark Helge Lodder, Darsteller bei "Wir sind jetzt"

