Fiona Erdmann (33) ist mächtig stolz auf ihre Sprösslinge! Die kleine Familie der Influencerin wurde vor wenigen Wochen um Nachwuchs erweitert – Fiona und ihr Partner Moe konnten endlich ihr Töchterchen auf der Welt begrüßen! Damit ist Sohnemann Leo nun zu einem großen Bruder geworden. Zwischen den Geschwistern scheint es jedenfalls schon jetzt superharmonisch zu laufen. Fiona schwärmte nun davon, wie vernarrt Leo in seine Schwester ist.

In einer Instagram-Story verriet die 33-Jährige, dass ihr Sohn gar nicht genug von der Kleinen bekommen kann. "Leo liebt seine Schwester abgöttisch. Er kommt jeden Morgen in unser Zimmer und will sie unbedingt in den Arm nehmen und küssen", schilderte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Außerdem wolle er immer die Hand seiner Schwester halten, wenn die Familie gemeinsam unterwegs ist.

Seit der Geburt des Töchterchens können sich die Fans jedenfalls regelmäßig über Updates aus dem Familienleben freuen – doch den Namen ihrer Schatzes hat Fiona bisher noch nicht verraten. Dafür gibt es offenbar auch einen ganz bestimmten Grund. "Wir haben den Namen der Kleinen noch nicht bekannt gegeben, da wir uns noch immer nicht zu 100 Prozent entschieden haben", verriet sie via Instagram.

Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Die Hände von Fiona Erdmanns Kindern

Model Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

