Das Warten hat endlich ein Ende! Fiona Erdmann (33) verkündete vor einigen Monaten, dass sie nach ihrer Fehlgeburt wieder Nachwuchs erwartet. Seitdem hält die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit einigen Updates ihrer Schwangerschaft und Bilder ihres immer größer werdenden Babybauchs auf dem Laufenden. Doch nun ist Schluss damit: Fiona verkündet ihrer Community überglücklich, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat!

Via Instagram teilt sie diese frohe Botschaft nun mit. "Willkommen kleiner Engel. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe! Leo, Moe und ich sind überglücklich und dankbar, unsere kleine Prinzessin jetzt in den Armen halten zu können", schreibt sie zu einem ersten Bild der jetzt vierköpfigen Familie. Für die Beauty sei dieser Moment sehr magisch.

Dass sie jetzt wieder Mutter geworden ist, konnte Fiona zuletzt nicht wirklich begreifen. In einem letzten Schwanger-Update im Netz verriet die 33-Jährige: "Es ist wirklich verrückt. Ich bekomme es noch gar nicht so wirklich mit, dass es bald so weit sein wird. Ich bin jeden Tag superbusy im neuen Haus."

