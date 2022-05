Fiona Erdmann (33) und ihr Freund sind sich noch unschlüssig! Am Samstag gab die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Partner Moe Eltern einer Tochter geworden sind. Wie happy die frischgebackene Zweifach-Mama ist, teilte sie stolz mit einem niedlichen Familienschnappschuss mit ihren Fans. Den Namen der Kleinen hat die Influencerin bisher noch nicht verkündet – jetzt verriet sie auch, wieso: Fiona und Moe haben sich noch nicht für einen Namen entschieden!

Via Instagram teilte Fiona am Montagabend ein niedliches Bild von ihrem jüngsten Sprössling. Dabei klärte die Beauty auf: "Wir haben den Namen der Kleinen noch nicht bekannt gegeben, da wir uns noch immer nicht zu 100 Prozent entschieden haben." Der Grund: Fiona und Moe können sich einfach nicht so richtig einig werden. "Ich habe seit Wochen einen Namen für unsere Maus. Den Namen findet Moe aber ganz schrecklich", plauderte sie aus und erklärte weiter, dass sie hofft, ihren Partner noch umstimmen zu können.

Die Entbindung ihres Nachwuchses ist etwas anders abgelaufen als erwartet. "Die Maus hat sich ihr Datum tatsächlich selbst ausgesucht. Es ist ein Kaiserschnitt geworden – jedoch ein Notkaiserschnitt mit einem acht Zentimeter geöffneten Muttermund", berichtete Fiona in ihrer Story. Inzwischen durfte sie ihr Töchterchen bereits aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen.

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Moe

