Megan Fox (36) hat eine Beziehung von Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) für unmöglich gehalten. Kurz nachdem Kim im vergangenen Oktober in einer TV-Show eine Comedy-Nummer mit Pete gemacht hatte, wurde spekuliert, dass sie eine Liaison mit dem Komiker habe. Letztlich machten sie ihre Beziehung im März auch offiziell. Nun wurde sogar bekannt, dass Megan Pete davon abgehalten hatte, Kim vor dem TV-Auftritt zu kontaktieren.

Wie Kim jetzt in der neuen Folge von "The Kardashians" erzählte, hat der 28-Jährige die Schauspielerin schon lange vor ihrer ersten Begegnung nach Kims Nummer gefragt. Als sie und Pete zusammen gekommen sind, habe Megan ihr geschrieben und sie gefragt, ob sie wirklich in einer Beziehung mit dem Schauspieler ist. Megan habe zu Kim gesagt: "Er hat mich schon vor Monaten nach deiner Nummer gefragt." Die Transformers-Darstellerin war überzeugt, dass Pete Kims Nummer niemals bekommen wird. "Du hast eine bessere Chance, dass ich und Machine Gun Kelly (32) von Krokodilen gefressen werden, als dass du jemals ihre Nummer bekommst", hätte Megan zu dem "The King of Staten Island"-Star gesagt.

Doch genau das passierte, weil Kim nach ihrem Kuss mit Pete während ihres Disney-Sketchs bei Saturday Night Live etwas gespürt habe. Deswegen habe sie sich bei den Produzenten seine Nummer geholt und ihm einfach geschrieben. Eine Beziehung mit ihm habe sie jedoch nicht im Sinn gehabt.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox bei den Billboard Music Awards 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

