Im Moment herrscht in ganz Großbritannien eine festliche Stimmung – Queen Elizabeth II. (96) feiert nämlich ihr 70-jähriges Thronjubiläum! Zu Ehren der britischen Monarchin finden deshalb gerade im ganzen Land zahlreiche Veranstaltungen statt: Beispielsweise gab es bereits die Trooping the Colour-Parade, ein Lichterspektakel, einen Gottesdienst und Co. Aber wie gefällt der Queen das Jubiläum eigentlich bislang? Einer der Organisatoren gewährte jetzt Einblicke...

Bruno Peek, der für das Lichterspektakel und die Leuchtfeuer verantwortlich war, berichtete jetzt gegenüber People von der Reaktion der Queen. "Sie hat schon immer so ein wunderbares Funkeln in den Augen und ein wunderbares Lächeln – und das habe ich gestern Abend auch gesehen", freute sich Bruno und fügte hinzu: "Sie hat wirklich gestrahlt und war sehr glücklich!" Die Regentin sei zudem "sehr dankbar" dafür, dass die Feierlichkeiten bislang so gut verlaufen.

Allerdings wird die Queen ein paar der Events verpassen! Nachdem die 96-Jährige bei Trooping the Colour noch persönlich vor Ort in London war, sagte sie ihre Teilnahme an dem Gottesdienst und dem Pferderennen an den darauffolgenden Tagen ab. Der Grund: Die Monarchin hat sich nach der Parade nicht wohlgefühlt.

Getty Images Die Royals bei Trooping the Colour

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

