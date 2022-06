Und schon trudelt die erste Absage der Queen (96) rein! Heute starteten die Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum: Vier Tage lang finden in London verschiedene Festakte statt, um ihre 70-jährige Regentschaft zu ehren. Eingeleitet wurde das Ganze von der großen Militärparade Trooping the Colour, nach der die royale Familie sich auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigte. Dort wirkte die Königin glücklich und die Stimmung war ausgelassen – doch jetzt kam schon der Dämpfer. Die Queen wird morgen nicht beim Gottesdienst dabei sein können!

Das meldet die Daily Mail und beruft sich auf eine offizielle Bekanntgabe des Palasts. Demnach kann die Queen bei dem geplanten Erntedankgottesdienst morgen in der St. Paul's Cathedral nicht teilnehmen, weil es ihr beim heutigen Auftritt nicht so gut gegangen sei. "Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade und den Flypast sehr genossen, hat sich aber etwas unwohl gefühlt", teilte das Königshaus mit. Die morgige Veranstaltung würde ihr zu viel Kraft abverlangen: "In Anbetracht der Reise und der Aktivität, die die Teilnahme erfordert, ist Ihre Majestät mit großem Bedauern zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht teilnehmen wird."

Die Queen ist nicht das einzige royale Mitglied, dass das Event morgen verpassen wird: Auch ihr Sohn Prinz Andrew (62) hatte absagen müssen. Er sei jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden und müsse sich deshalb isolieren. Vor seiner Diagnose verbrachte er viel Zeit mit der Monarchin – sie sei jedoch weiterhin negativ getestet.

