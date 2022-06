Alec John Such hat mit seiner Band Bon Jovi Musikgeschichte geschrieben: Der gebürtige New Yorker gründete Anfang der 80er-Jahre gemeinsam mit Jon Bon Jovi (60), David Bryan (60), Richie Sambora (62) und Tico Torres (68) die kultige Musikgruppe. Durch Hits wie beispielsweise "Runaway" oder auch "Livin' On A Prayer" wurde die Rockertruppe international zum Erfolg. 1994 verließ der Bassist die Band allerdings. Jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Alec ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Das gab die Band Bon Jovi jetzt auf ihrem offiziellen Twitter-Account bekannt. "Die Nachricht vom Tod unseres lieben Freundes Alec John Such hat uns zutiefst erschüttert", heißt es in dem Statement. Als Gründungsmitglied sei der Bassist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der Band gewesen, die Musiker haben ihren langjährigen Kollegen auch abseits der Bühne geschätzt. "Alec war immer wild und voller Leben. Heute zaubern diese besonderen Erinnerungen ein Lächeln auf unsere Gesichter und Tränen in unsere Augen. Wir werden ihn sehr vermissen", brachte die Band ihre Trauer zum Ausdruck.

Außerdem sei Alec maßgeblich für die Entstehung der Truppe verantwortlich gewesen. "Um ehrlich zu sein, haben wir durch ihn den Weg zueinandergefunden. Er war ein Kindheitsfreund von Tico und hat Richie zu unseren Auftritten mitgebracht", riefen sich die Musiker in Erinnerung.

Getty Images Die Bon Jovi Gründungsmitglieder im April 2018

Theo Wargo Alec John Such, Musiker

Getty Images Richie Sambora, Jon Bon Jovi und Alec John Such von Bon Jovi

