Jetzt herrscht endlich Klarheit! Der US-amerikanische Schauspieler Michael B. Jordan (35) und das Model Lori Harvey (25) haben Anfang 2021 ihre Beziehung publik gemacht. Am Wochenende haben dann allerdings Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden die Runde gemacht: Ein Insider hat berichtet, dass das Paar fortan getrennte Wege gehen würde – und diese Spekulationen wurden jetzt bestätigt: Bei Michael und Lori ist tatsächlich alles aus und vorbei!

Das Liebes-Aus bestätigte jetzt Loris Vater Steve Harvey (65) in seiner Radiosendung The Steve Harvey Morning Show". "Es ist Schluss. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie damit klar kommen werden. Es trennen sich andauernd Menschen", betonte der 65-Jährige. Anscheinend sind Michael und Lori im Guten auseinandergegangen. Steve erklärte nämlich zudem: "Ich habe niemanden sagen hören, dass Fenster eingeschlagen wurden oder so."

Allerdings machte Steve deutlich, auf wessen Seite er bei dem Liebes-Aus steht. "Ich bin zu 1000 Prozent im Team Lori", stellte er klar und fügte hinzu: "Sie ist meine Tochter. Ich liebe und unterstütze sie." Bislang haben sich aber weder Lori noch Michael persönlich zu der Trennung geäußert.

Getty Images Steve Harvey im Dezember 2019

Instagram / loriharvey Lori Harvey und Michael B. Jordan

Getty Images Lori Harvey bei der Fashion Week in Paris, 2021

