Michael B. Jordan erinnert sich emotional an Chadwick (†43)

Michael B. Jordan (38) hat in einer emotionalen Äußerung seine Schuldgefühle darüber geteilt, nicht für Chadwick Boseman (✝43) da gewesen zu sein, als dieser 2020 an den Folgen einer Darmkrebserkrankung verstarb. In der neuen Apple-TV+-Dokumentation "Number One on the Call Sheet", deren erste Folge "Leading Black Men in Hollywood" nun veröffentlicht wurde, reflektiert Michael seine Beziehung zu dem verstorbenen Schauspieler. "Es ist etwas, worüber ich oft nachdenke. Nicht so oft nach ihm gesehen zu haben, wie ich sollte, das wiegt schwer auf mir", sagt der "Creed"-Darsteller im Film und ringt sichtlich mit den Worten. Die Dokumentation beleuchtet die Erlebnisse schwarzer Schauspieler und zeigt unter anderem auch Interviews mit prominenten Weggefährten wie Daniel Kaluuya, der Chadwicks besonderen Einfluss auf Filmsets hervorhob.

Der Regisseur der ersten Folge, Reginald Hudlin, erklärte im Interview mit dem Magazin People, dass es unmöglich gewesen sei, einen Film über schwarze Schauspieler in Hollywood zu machen, ohne Chadwicks Strahlkraft und das Gefühl des Verlusts, das sein Tod hinterließ, einzufangen. Neben Michael und Daniel kommen auch weitere Hollywood-Berühmtheiten wie Denzel Washington (70), Viola Davis (59) und Morgan Freeman (87) zu Wort. Daniel teilt in der Doku eine berührende Erinnerung an Chadwick und bezeichnete ihn als "unglaublich" in seiner Fähigkeit, als Hauptdarsteller dem gesamten Ensemble Raum zu geben. "Wenn du als Hauptrolle richtig arbeitest, glänzen alle um dich herum. Und genau das hat Chadwick geschafft", so der "Get Out"-Darsteller.

Chadwick, der nicht nur weltweit als Star in Black Panther in Erinnerung bleibt, sondern auch in den Rollen historischer Ikonen wie Jackie Robinson und Thurgood Marshall brillierte, galt unter Freunden und Kollegen als besonders warmherziger und edler Mensch. Michael, der in der Vergangenheit mehrfach seine freundschaftliche Zuneigung betonte, sprach bei früheren Gelegenheiten oft davon, wie inspirierend Chadwicks Haltung und Arbeitsethik für ihn gewesen seien. Die beiden Schauspieler teilten nicht nur die Leinwand, sondern auch viele gemeinsame Momente abseits des Rampenlichts. Auch nach seinem Tod wird Chadwick noch immer als große Inspiration für viele in der Filmbranche gefeiert.

Getty Images Chadwick Boseman und Michael B. Jordan 2019

Collection Christophel Michael B. Jordan und Chadwick Boseman in "Black Panther"