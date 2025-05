Tom Cruise schwärmt von Michael B. Jordans Schauspieltalent

Auf dem roten Teppich der "Mission: Impossible - The Final Reckoning"-Premiere in New York am Sonntag, den 18. Mai, hat Tom Cruise (62) sein großes Lob für Schauspielkollege Michael B. Jordan (38) ausgesprochen. Der Top Gun-Star, der für seine wilden Stunts bekannt ist, nannte den jüngeren Kollegen laut People "unglaublich talentiert" und schwärmte von dessen Zusammenarbeit mit Regisseur Ryan Coogler (39). Zuvor hatte Michael am 15. Mai bei der Londoner Premiere des Films die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wo er sich mit Tom herzlich begrüßte. Auf Instagram hatte Michael diesen Moment in einem Beitrag zusammengefasst: "Ich war zu jung, um den ersten Mission Impossible im Kino zu sehen, aber jetzt sehe ich das Finale... in IMAX!"

Die Bewunderung von Tom für Michael kommt nicht von ungefähr. Der Action-Star hatte kürzlich den Film "Sinners", in dem der versierte Schauspieler Michael eine Doppelrolle übernimmt, über Social Media gelobt. "Glückwunsch an Ryan, Michael und das gesamte Team", schrieb Tom zu einem Foto von sich mit Kinoticket in der Hand. Tom betonte in New York erneut, wie sehr er die gemeinsame Arbeit von Michael und Ryan Coogler schätzt: "Er ist ein großartiger Schauspieler. Was er und Coogler zusammen kreieren, ist brillant – eine Hommage an großes Kino." Der Thriller, der in den 1930er Jahren spielt und von einer Vampirbegegnung handelt, ist dieses Jahr ein Kinohit und rangiert in den USA auf Platz zwei der Jahrescharts.

Für Michael, der durch Rollen in Blockbustern wie "Creed" und "Black Panther" berühmt wurde, ist die Anerkennung von Tom sicherlich etwas Besonderes. Auch abseits der Kameras fanden die beiden Schauspieler offenbar eine gute Verbindung. Tom, bekannt für seine Offenheit, anderen in der Branche zu helfen, sagte über Michael: "Ich liebe es zu sehen, wie Menschen im Leben erfolgreich sind." Privat ist Tom Vater von drei Kindern. Seine beiden älteren Kinder, Isabella Jane Cruise (32) und Connor Cruise (30), adoptierte er zusammen mit seiner früheren Ehefrau Nicole Kidman (57), deren Ehe im Jahr 2001 geschieden wurde. Später war der Schauspieler zwischen 2006 und 2012 mit Katie Holmes (46) verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt die gemeinsame Tochter Suri Cruise, die mittlerweile 19 Jahre alt ist. Aktuell scheint er seiner Schauspielkollegin Ana de Armas (37) imponieren zu wollen.

Getty Images Schauspieler Michael B. Jordan im Oktober 2022

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Ana de Armas

