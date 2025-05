Sensationell: Michael B. Jordan erhält diesen Prestigepreis

Michael B. Jordan (38), bekannt aus Filmen wie "Black Panther" und "Creed", wird mit dem 39. American Cinematheque Award ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 20. November 2025 im Beverly Hilton statt und ehrt seine außergewöhnliche Karriere. Besonders überzeugte der Schauspieler zuletzt in "Sinners", einem erfolgreichen Vampir-Horrorfilm, der weltweit 319 Millionen US-Dollar (rund 285 Millionen Euro) einspielte und bereits seine fünfte Zusammenarbeit mit Regisseur Ryan Coogler (39) markiert. Mit der Auszeichnung reiht sich Michael laut Deadline in eine renommierte Liste früherer Preisträger ein – darunter Hollywood-Größen wie Denzel Washington (70) und Jessica Chastain (48).

Die Auszeichnung von Michael würdigt seinen Status als einen der einflussreichsten Stars der Filmbranche. Neben seiner Schauspielkarriere hat er sich auch erfolgreich als Regisseur und Produzent etabliert. Sein Regiedebüt "Creed III" aus dem Jahr 2023 stellte neue Box-Office-Rekorde auf und festigte seinen Ruf als eines der gefragtesten Multitalente Hollywoods. Noch in diesem Jahr arbeitet er an der Neuverfilmung von "The Thomas Crown Affair" – erneut in Dreifachrolle als Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent. Seine Produktionsfirma Outlier Society steht zudem hinter zahlreichen filmischen Meilensteinen.

Doch Michael überzeugt nicht nur mit seiner Karriere, sondern auch durch sein soziales Engagement. Mit der Gründung des Outlier Society Fellowship und der HBCU Legacy Classic setzt er sich gezielt für benachteiligte Gemeinschaften ein. Trotz seines Erfolgs bleibt er dabei geerdet – eine Eigenschaft, die ihn bei Kolleginnen und Fans besonders beliebt macht. Auch privat spielt seine Familie eine zentrale Rolle: Michael pflegt enge Beziehungen zu seinen Liebsten und gibt in Interviews regelmäßig Einblicke in seinen Alltag – was ihn trotz Superstar-Status bemerkenswert nahbar wirken lässt.

Michael B. Jordan, Schauspieler

Michael B. Jordan, Schauspieler

