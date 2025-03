Läuft da was zwischen Michael B. Jordan und Taylor Russell?

Michael B. Jordan (38) sorgt derzeit für Schlagzeilen – doch diesmal nicht wegen eines neuen Filmprojekts, sondern aufgrund seines Privatlebens. In einem Video, das auf Instagram Aufsehen erregt, wurde der Black Panther-Star gemeinsam mit Taylor Russell (30) in London gesichtet. Die Aufnahmen zeigen die beiden, wie sie sichtlich entspannt durch die Straßen schlendern. Zudem wurden sie kurze Zeit später in einem kleinen Café im Stadtteil Marylebone gesehen, wo Taylor einen Matcha-Drink genoss, während Michael mit einem Fan plauderte. Offizielle Statements zu den Liebesgerüchten gibt es bislang keine, aber ihre vermeintliche Zweisamkeit heizt die Spekulationen an.

Doch es könnte auch sein, dass die gemeinsame Zeit in London beruflich motiviert war. Denn die beiden Hollywoodstars stehen bald für eine Neuauflage von "The Thomas Crown Affair" vor der Kamera – in dieser übernimmt der 38-Jährige nicht nur die Hauptrolle, sondern führt auch Regie. Dass sie bereits jetzt Zeit verbringen, könnte also auch zur Vorbereitung für ihren gemeinsamen Dreh dienen. Nichtsdestotrotz sind beide aktuell Single – es könnte sich also auf jeden Fall etwas zwischen ihnen entwickeln.

Taylor, die zuletzt an der Seite von Harry Styles (31) Schlagzeilen machte, beendete ihre Beziehung zu dem Popstar, Berichten zufolge, im Mai 2024. Zwischen den beiden soll es sehr ernst gewesen sein, doch sie sollen es am Ende nicht geschafft haben, ihre Fernbeziehung zwischen London und den USA aufrechtzuerhalten. Michael hingegen hat sich vor rund drei Jahren von Lori Harvey (28) getrennt und ist seither Single. Erst vor wenigen Wochen sprach er offen darüber, warum er es in Sachen Liebe langsam angehen lässt. "Ich schwanke zwischen dem Wunsch nach einer Partnerschaft und der Ungewissheit, wer die beste Partnerin für mich ist. [...] Ich bin nicht auf der Suche, aber es bräuchte eine ganz besondere Person, um mich zu verstehen und mit mir zu wachsen", gab er im Podcast "On Purpose With Jay Shetty" zu.

Getty Images Taylor Russell bei den Internationale Filmfestspielen von Venedig 2024

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

