Jennifer Lopez (52) weinte vor Glück. Sonntagnacht wurden in Kalifornien wieder die MTV Movie & TV Awards verliehen. Bei der von Vanessa Hudgens (33) und Tayshia Adams moderierten Preisverleihung ergatterte die "Hustlers"-Darstellerin gleich zwei Auszeichnungen. Die Sängerin erhielt den Preis in der Kategorie "Bester Song" sowie den Ehrenpreis "Generation Award." Während ihrer Dankesrede für diese besondere Auszeichnung vergoss J.Lo ein paar Tränen – und richtete besondere Worte an Ben Affleck (49).

In ihrer Ansprache bedankte sich die 52-Jährige bei allen Menschen, die sie je unterstützt haben. Außerdem richtete sich ihr Dank an alle diejenigen, die nicht an sie geglaubt haben. "Ich glaube wirklich nicht, dass ich das ohne euch geschafft hätte", betonte J.Lo. Nachdem sie sich ihre Tränen weggewischt hatte, beendete sie ihre Rede mit einem Witz an ihren Verlobten, der bei der Verleihung nicht vor Ort war. Jennifer scherzte: "Ben und alle anderen zu Hause, wartet mit dem Abendessen auf mich – ich werde um 19 Uhr zu Hause sein!"

Auch der Preis in der neuen Kategorie "Bester Song" bedeutete der Schauspielerin viel. Als sie die Trophäe in Form eines Popcornbechers für "On My Way" aus ihrem Film "Marry Me" entgegengenommen hatte, hob sie hervor, dass es in dem Song um den Glauben an den eigenen Weg geht. "Selbst die scheinbaren Fehler, sind nur Schritte auf deinem gelben Ziegelsteinweg", betonte Jennifer.

Getty Images Jennifer Lopez auf den MTV Movie und TV Awards 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

Getty Images Jennifer Lopez auf den MTV Movie & TV Awards 2022

