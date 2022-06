Fließt hier kein böses Blut? Jason Oppenheim (45) und Chrishell Stause (40) waren für einige Monate nicht nur Kollegen in der Serie Selling Sunset, sondern auch ein Paar. Aufgrund der unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen trennten sich die Makler jedoch und Chrishell fand eine neue Liebe: Seit Anfang Mai geht sie gemeinsam mit G Flip durchs Leben. Auf einem Event trafen sich die drei nun – und schienen sich bestens zu verstehen!

Bei der diesjährigen Verleihung der MTV Movie & TV Awards in Kalifornien erschien die Beauty gemeinsam mit dem australischen Gesangstalent an ihrer Seite. Jason schien davon allerdings weniger mitgenommen zu sein: In einem Clip von MTV auf Instagram sieht man die drei sich freudig umarmen. "Was passiert hier", ruft Chrishell danach total perplex in die Kamera.

Dieser überschwängliche Drücker dürfte viele Fans überraschen – denn erst kürzlich betonte Jason, wie sehr er noch unter der Trennung zu leiden habe. "Sie ist die Liebe meines Lebens. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit ansehen, wie sie mit einem anderen glücklich wird. Ich werde vermutlich nie wieder jemanden wie sie treffen", erklärte er damals in der Serie.

Getty Images TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Ex-Freund Jason Oppenheim

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

