Hätten Marcel Maurice Neue (32) und Laura Hink das Versteckspiel gern zurück? Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller sind seit Dezember 2020 ein Paar. Doch rund ein halbes Jahr hielten die beiden ihre Liebe geheim: Weder ihren Kollegen am Set noch ihren Fans sagten sie etwas von ihrem Glück. Knapp ein Jahr ist es her, dass alle Welt davon erfuhr – Promiflash verriet Marcel jetzt, warum Laura und er heute nichts anders machen würden.

"Laura und ich haben bis dato nichts bereut, daher war alles richtig, was wir gemacht haben", freute sich Marcel im Gespräch mit Promiflash am Rande eines Fotoshoots für BTN. Denn nun habe das Versteckspiel ein für alle Mal ein Ende, betonte er. Und auch die Fans kämen zumeist gut damit zurecht – solange sie die Daily-Rollen der beiden von der Realität trennen können. Denn in der Hauptstadtshow spielen Laura und er Schwester und Bruder: "Die Leute sagen dann: 'Ey cringe, ihr seid Geschwister.' Aber ich bin ein erwachsener Mann und kann darüber hinwegsehen."

Auch was ihren Umgang miteinander am Set betrifft, habe sich durch das Pärchen-Outing nichts geändert, fügte Marcel hinzu: "Wir sind da ganz locker, das ist auch gesund für die Beziehung." Gegenwind hätten sie in der Zeit nie gespürt: "Die Kollegen sind da auch entspannt, und selbst wenn sie es nicht wären, das ist ja meine private Entscheidung."

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

RTL2 Marcel Maurice Neue, "Berlin – Tag & Nacht"-Star

Instagram / laura__hnk Laura Hink und Marcel Maurice Neue im März 2022

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue und Laura Hink

