"Berlin – Tag & Nacht"-Cast trauert um Falko Ochsenknecht

Anfang Juli machte eine traurige Nachricht die Runde: Falko Ochsenknecht (✝39) ist verstorben. Der Berlin - Tag & Nacht-Star verstarb ganz plötzlich, wie seine Partnerin im Netz verkündete. Auch rund zwei Monate nach dem Tod des Schauspielers lässt der Schmerz bei seinen Kollegen nicht nach. Im Interview mit RTL berichtet Krätze-Darsteller Marcel Maurice Neue (35), wie der Cast mit dem plötzlichen Tod von Falko umgegangen ist: "Wir haben uns getroffen und so eine Art Stammtisch gemacht und haben dann alle zusammen getrauert und [...] angestoßen."

So schmerzhaft der Verlust auch sein mag: Marcel versucht sich zu fokussieren und mit der Arbeit abzulenken. "Man trauert zusammen, aber es darf halt nicht den Alltag am Set belasten", zeigt sich der 35-Jährige tapfer. Im Laufe des Gesprächs fällt aber dennoch auf, dass Marcel von Falkos Tod immer noch schwer getroffen ist. Seine Gedanken in Worte zu fassen, fällt dem Darsteller sichtlich schwer. "Ja, um ehrlich zu sein … scheiße, was passiert ist", gibt Marcel dem Sender zu verstehen.

Momentan bleibt Falkos Tod weiterhin ein großes Fragezeichen. Für die Freundin des Ole-Darstellers ist der Verlust gleich auf mehreren Ebenen schockierend. Anfang Juli trauerten diverse Freunde und Kollegen um Falko. Sie teilten Bilder, Videos und liebevolle Zeilen. Einigen von ihnen unterstellte die Partnerin des Verstorbenen reines Kalkül. "Es ist erschreckend, wie viele von Falkos Tod profitieren wollen! Es werden viele Videos und Bilder von angeblichen 'engen Freunden' gepostet, die jedoch keine wahren Freunde waren", beschwerte sie sich auf TikTok.

Anzeige Anzeige

RTL2 Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht

Anzeige Anzeige